Kylie Jenner confirmó su segundo embarazo de la forma más tierna posible. La empresaria estadounidense reveló un video en su cuenta de Instagram donde, a lo largo de 2 minutos, muestra el viaje desde que ratificó la existencia de su próximo bebé con una prueba de embarazo positiva.

La secuencia en redes sociales muestra a la fundadora de Kylie Cosmetics, Kylie Jenner, al lado de su familia, el rapero Travis Scott y su primogénita Stormi desde el momento en que conocieron la noticia. Y sí, en tan solo 2 minutos el video promete sacarte por lo menos una sonrisa, difundió vogue.mx.

La noticia del embarazo de la protagonista de Keeping Up With The Kardashians se dio a conocer a finales del mes de agosto, cuando distintas fuentes comenzaron a circular la noticia, misma que ahora está más que confirmada con las primeras imágenes de Kylie Jenner embarazada de su segundo bebé.

Kylie Jenner no solo ha compartido la noticia con Stormi –quien por sí sola es toda una sensación en redes sociales– también mostró cómo fue el momento en que su madre, Kris Jenner, se enteró de la llegada de su próximo nieto. “Es uno de los días más felices de mi vida”, comenta la conocida ‘momager’ en una de las escenas.

De igual modo, se observa a la menor de las hermanas Jenner durante las primeras tomas ultrasonido, desde el momento en que estaba ‘a unos días de escuchar el latido de un corazón’, como cuenta su doctora, hasta ese conmovedor sonido cuando ya llevaba un corazón latiendo en su interior.