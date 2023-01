“La pasión por la cocina la tengo desde que tenía ocho años de edad, desde ahí me fascinó cocinar, y también de las ganas de comer, porque a mí me gusta comer bien y para mi familia, la comida es el centro de todas las relaciones, comer siempre es primero”.

“Yo tenía la inquietud de cocinar, pero nunca pensé que podría vivir de esto, pero estudiando diseño gráfico me daba flojera, me gustaba dibujar, pero lo hacía como una fuga porque mi mente siempre estaba en otro lado, yo quería cocinar y lo hacía para mis amigos después de la pachanga, era un buen anfitrión y eso nunca me daba flojera”.

Sin embargo, no todo funcionó muy bien, a pesar de que el restaurante siempre lucía lleno, no estaba generando dinero, por lo que Diego, decidió separarse de sus socios, abriendo después una pequeña taquería a la que llamó Chilillo en el Centro de Mazatlán, pero una vez más no le funcionó, pero eso no lo desanimó, le dio más fuerza para junto a su hermano, abrir un nuevo restaurante en una vieja casona de la familia, ofreciendo un concepto de comida con influencia mexicana, con solo 30 espacios para sus comensales.

Resaltó que la cocina sinaloense es muy honesta, porque con menos sabores se conjuga un gran plato, y que al ser más sencilla, logra que los sabores sean más puros. Estar en la mesa de un sinaloense es placer, es convivir, y es alegría.

“Hay dos cosas en la vida que me apasionan, viajar y la comida, y hay una parte de mi que me dice que aquí estoy muy bien, y hay otra parte de mi ego que le falta llenarse, quiero dejar un lugar con mi marca, mi legado en un restaurante en donde me olvide de lo que quiere el mercado y hacer lo que realmente quiero, un platillo con el que quiero que me recuerden, y no me voy a ir de este mundo sin haber hecho ese intento”.

Frases

Perfil

Nombre: Diego Becerra

Profesión: Chef y fundador del Restaurante Diego’s Casa de Playa, en Mazatlán, Sinaloa.

Estudios: Centro Culinario Ambrosía en la Ciudad de México

Pasatiempos: Surfear, comer y viajar