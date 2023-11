Tras el éxito de la película Barbie y tras la gira “Merry Christmas One and All” de Carey, la muñeca con licencia oficial, presenta una imagen de la cantante con un vestido rojo brillante con deslumbrantes accesorios plateados y tacones altos rojos. La muñeca viene apropiadamente con un micrófono de mano.

La muñeca viene en un embalaje coleccionable e incluye un soporte para muñecas y un Certificado de autenticidad.

Las luces brillan mucho por doquier y la muñeca de Mariah impacta con su estilo característico.

Los rizos glamorosos, accesorios plateados brillantes y zapatos rojos de tacón alto combinan con su estilo festivo y lo complementan.

Al igual que su alegre himno “All I Want for Christmas is You” se ha convertido en un clásico de las fiestas.