Un nuevo remix de Standing Next to You lanzó Jungkook, esta vez con la colaboración del artista estadounidense Usher.

El tema forma parte del álbum Golden, con el que debutó Jungkook en solitario, en el mes de noviembre, con el que rompió récord de ventas en las plataformas musicales al vender 2 millones de copias en el primer día de lanzamiento y se ha mantenido en los primeros lugares de listas de Billboard.

“Standing Next to You” trata sobre permanecer al lado de alguien a pesar de la adversidad y en esta nueva versión, Usher agrega voces suaves.