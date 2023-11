“Hola, soy Jungkook. Mi primer álbum completo en solitario, ‘Golden’, está en el mundo. Para ser honesto, no creo que tuviera un plan claro, pero creo que todo se hizo con el lanzamiento de mi primer single, ‘Seven’”, dijo.

“Siempre me dejo llevar por mis sentidos, así que no creo haber reflexionado profundamente sobre lo que es mejor o peor. No puedo decir que este álbum sea perfecto, pero creo que es el mejor resultado que he conseguido creyendo en mí mismo”.

Agradece a Army a través de un live

En un live, que Jungkook hizo a través de Weverse el día del lanzamiento de Golden, reiteró el agradecimiento a Army.

“Hola, soy Jungkook y estoy de vuelta con mi nuevo álbum ¿Qué piensan? ¿Les gustó? ¿Estuvo bien?”.

Comentó que está divido en dos partes y que fue caótico prepararlo, entre las promociones, grabaciones, aunque ha pasado un tiempo desde que se sintió así.

“Estoy más agradecido. Por favor no lo olviden. Si no los tuviera, no podría cantar, no podría actuar, no podría hacer promociones ni estar en la radio. No podría hacer nada. Así que es justo que esté más agradecido”, dijo.

“¡Me siento tan aliviado! ¡El álbum salió! Está en el mundo. ¡Vaya, fue difícil! Yo también monitoreo y todos ustedes tienen diferentes canciones favoritas del álbum. Ese es el tipo de reacción que quería. Quería canciones que realmente no chocaran entre sí. Así que me sentí feliz con las reacciones de Army. Vi que a la gente le gustaron una variedad de canciones del álbum y eso me hizo muy feliz”.

Reiteró que para él, BTS es más importante que estar solo, así que no sabe si saldrá continuación, pero seguirá trabajando en la música para dejarles escuchar más canciones.

Lo apoyan artistas en redes

Ed Sheeran compartió el post de una de sus fanbases en dónde se anuncia el lanzamiento de "Golden", en dónde está “Yes or No” que fue co-escrita por este artista.