Llega al fin el cuerpo de Liam Payne a Londres, para su funeral

El pasado 16 de octubre el mundo de la música se vistió de luto al darse a conocer la inesperada muerte de Liam Payne, cantante y ex integrante de la famosa agrupación británica One Direction. De acuerdo con la información, Liam cayó desde un tercer piso de un hotel en Argentina.

“Todos los documentos están listos para que el ex cantante de One Direction regrese a su tierra natal para que se pueda llevar a cabo un funeral allí la próxima semana”, informó The Mirror.

Los miles de fans de Liam no dejaron solo al cantante ni un solo minuto y luego de monitorear el vuelo en el que se trasladaba su cuerpo, y al llegar a Londres, comenzaron a tuitear conmovedores mensajes.

“Oficialmente papá te acaba de regresar a casa Liam. Gracias por todo, marcaste miles de infancias y estaremos agradecidas infinitamente”, escribió una fan, “Finalmente llegaste a casa, por fin volviste a tu hogar. Tu madre ahora tiene a su hijo de vuelta, tus hermanas recuperaron a su bebé. Tu padre ya no estará solo. Se acerca ese último adiós, pero luego de tres largas semanas, tu cuerpo descansará en su hogar. Te amo Liam Payne”, entre otros.