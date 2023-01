En el caso de Bianco, la actriz señala que los abusos del cantante que tuvieron lugar entre 2009 y 2011 la sometieron a un estado de vulnerabilidad, haciéndola sentir como una prisionera. Aparentemente Manson habría usado “drogas, fuerza y amenazas de fuerza para coaccionar actos sexuales” en los que incluía abusos como azotes, mordiscos, cortes y latigazos a Bianco sin su consentimiento.

En la demanda también incluye señalamientos de que el intérprete intervino en su proceso legal de obtención de un visado estadounidense, comprometiendo algunas oportunidades de trabajo como la aparición de la británica en un vídeo musical y una película.

Siendo una de las primeras mujeres que interpuso cargos legales al músico, pero no en acusarlo, la actriz y su equipo de abogados han retirado la demanda para llegar a un acuerdo extrajudicial. Y aunque no se conocen las razones o el mencionado consenso, el abogado de Bianco, Jay Ellwanger comentó que la actriz ha “acordado resolver sus demandas contra Brian Warner y Marilyn Manson Records, Inc. para seguir adelante con su vida y su carrera”.

Hasta el momento el cantante y sus abogados siguen declarando a Manson como inocente a pesar de que otras mujeres como Ashley Morgan Smithline y Ellie Rowsell, de Wolf Alice, hayan hecho declaraciones sobre el acoso constante del intérprete.