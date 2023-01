La nueva película de James Cameron Avatar: The Way of Water rompió un nuevo récord al gracias a las 14 nominaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año.

VES is proud to announce the the 21st Annual #VESAwards nominees - #AvatarTheWayOfTheWater leads feature films w/record-breaking 14 noms; @pinocchiomovie is top animated contender; @LOTRonPrime : #TheRingsofPower leads bcast field. Full slate of nominees: https://t.co/bUbylo7r4G pic.twitter.com/6dCb8gPkZ6

Compiten con la segunda película de los personajes del planeta de Pandora filmes tales como Jurassic World Dominion, live action, Pinocchio, Black Panther: Wakanda Forever y The Batman, entre otras películas.

Además de Avatar: The Way of Water, los Visual Effects Society Awards también está la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power, que recibió siete nominaciones y al filme de Guillermo del Toro “Pinocchio” la película animada más nominada con seis de ellas; son favoritas este año

Mientras tanto, James Cameron continúa batiendo récords durante su trayectoria con filmes como Titanic, que fue la primera película en sobrepasar los mil millones de dólares de recaudación, o la primera entrega de Avatar, que sigue todavía es la película más taquillera de la historia.

Su secuela se ubicó como la película que más rápido superó los mil millones de dólares en taquilla en solo 14 días desde su estreno.