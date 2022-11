Después continuó la noche y se encendió con un poco de death metal técnico a cargo de la agrupación de Culiacán, Last Breath , la cual con sus sonidos guturales y juegos de voces prendieron al público con canciones como Falling fear, Decisions, Last Chance , además de otros éxitos que han marcado su crecimiento como banda emergente.

La agrupación regiomontana NIÑA que se presentó por primera vez en Sinaloa causó sensación entre los asistentes, quienes se pusieron de pie y cantaron y bailaron al ritmo de canciones como Chubaca tiene un secreto, pero Godzilla fue la que prendió la noche y se coreó entre el público, después interpretaron Sistema perfecto, 5 minutos, Punkrobot, entre otros de sus múltiples éxitos que han cosechado desde hace más de 20 años.

“Muchas gracias a Fredy por invitarnos, es nuestra primera vez en Mazatlán y es un placer que estén todos ustedes aquí”, agradeció Chajoe, vocalista de NIÑA.

Para cerrar esta quinta fiesta del rock alternativo, la agrupación de metal progresivo instrumental Parazit puso al público a vibrar con sus canciones que sin duda a más de uno lo hicieron encenderse y con el entusiasmo a flor de piel, escucharon Neumoria, Days of destruction, Zero to me, Asleep reason horror y DMNT.