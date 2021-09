“El sueño es tener la película para el cuarto trimestre de 2022. Las audiencias adultas están muy desatendidas en este momento, y parece que hay una gran oportunidad. Esta película puede proyectarse ampliamente, pero puede ser un gran evento para esa comunidad. Realmente no hemos visto este tipo de elenco desde las películas de Ocean’s Eleven“, expuso.

Se espera que la grabación arranque a principios de 2022.

“Siempre he sido un gran fan del cine negro, pero en realidad no he hecho una película, aunque sí hice Contra todo riesgo”, dijo Hackford, ganador del Oscar al mejor cortometraje por Teenage Father.

“Fue una nueva versión de “Retorno al pasado”, que es una de las mejores películas de cine negro de la historia. No quería hacer un remake escena por escena, pero lo tomé como inspiración. Adam y Matt Skiena le enviaron el guion a mi agente y quedé encantado. Un guionista novato que tiene un estilo asombroso y comprende conceptualmente lo que hace que el cine negro se mantenga”.