La actriz Frances Sternhagen, famosa por su participación en Sex And The City, falleció a los 93 años.

La familia de actriz emitió un comunicado en el que se despidió de ella. “Seguimos inspirándonos en su amor y su vida”, decía parte de éste.

De acuerdo con su familia, la veterana actriz falleció pacíficamente por causas naturales, según un informe del Daily Mail.

Sternhagen fue famosa por su papel de la suegra de Charlotte York, Bunny MacDougal, en la serie Sex and the City de 2000 a 2002.

Además, ganó dos premios Tony a la Mejor Actriz de Reparto en 1974 por la producción original de Broadway de The Good Doctor de Neil Simon y en 1995 por la reposición de The Heiress.

Interpretar a la madre del prometido de Kristin Davis en la no fue su único papel característico de matriarca, ya que también interpretó a la autoritaria Esther Clavin, quien era la madre del personaje del cartero de Boston de John Ratzenberger, Cliff Clavin, en la comedia clásica Cheers.

La actriz también fue nominada al Emmy por ambos papeles. Por otra parte, también fue nominada a premios que reconocen la excelencia en Broadway en cinco ocasiones más, incluyendo ser parte de los elencos de Equus, On Golden Pond, The Sign In Sidney Brustein’s Window, Angel.

En 2002, en lo que sería una de sus últimas entrevistas, dijo a Los Ángeles Times sobre sus personajes:

“Debo decir que es divertido interpretar a estas señoras mayores presumidas. Siempre es más divertido ser desagradable. He conocido mujeres así y supongo que puedo imitarlas”.

Frances Sternhagen hizo su debut en el cine en 1967 con Up The Down Staircase, protagonizada por los ganadores del Oscar Sandy Dennis y Eileen Heckart, junto con Patrick Bedford y Jean Stapleton.

Sus papeles más sobresalientes en el cine incluyen actuaciones en proyectos como; The Tiger Makes Out , The Hospital, Bright Lights, Starting Over, Big City, Misery, Julie y Julia, entre otros.