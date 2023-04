Aunque no se dieron a conocer las causas de su deceso, el compositor que hace 35 años ganó un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy a Mejor Banda Sonora por la música de El último emperador fue diagnosticado en 2014 con cáncer de laringe y en 2020 se le informó que la enfermedad, en fase cuatro, se había expandido al colon y el recto.

Fungía como tecladista y voz de esta agrupación que tuvo un impacto en Japón similar al de The Beatles y que se internacionalizó a principios de la década de los 80 gracias a cortes como Computer Game/Firecracker o Behind the Mask.

Paralelo a su trabajo con YMO, ejecutó una carrera en solitario y en 1978 debutó con el disco Thousand Knives of Ryuichi Sakamoto. En 1982 surgió el disco B-2 Unit, que por muchos es considerado su mejor y del cual se desprende el tema Riot in Lagos y poco a poco el artista japonés fue ganando notoriedad en la escena musical, lo que le llevó a colaborar con artistas cono David Byrne, Thomas Dolby, David Sylvian, Nam June Paik e Iggy Pop.

En 1991 lanzó el LP Hearveat, 1995 Sakamoto publicó el disco Smoochy y le siguió un año después el disco 1996.

En el ámbito fílmico debutó como compositor en 1983 en la cinta de ciencia ficción It’s All Right, My Friend, dirigida por Ryû Murakami y protagonizada por Peter Fonda y Leona Hirota.

Ese mismo año debutó como actor en la cinta Merry Christmas Mr. Lawrence junto a su amigo David Bowie, protagonista de la historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. De este filme se volvió muy famosa la escena en la que Bowie le da dos besos a Ryuichi Sakamoto. Dicha cinta, que en cierta forma hace un guiño a la comunidad LGBTQ+, le otorgó al asiático un premio Bafta a Mejor Música Original.