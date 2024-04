Al respecto, Iván Alberto Aguilera, hijo del cantautor fallecido en agosto de 2016, indicó que “las generaciones en el futuro, eso es lo que él siempre quiso, que vean su música y que se le aplique a su vida también. Había algo que él siempre decía. “Mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir”, y es bonito ver que eso está pasando aquí”, señaló en un comunicado.

Este año también fueron agregados a este listado el álbum Visitors, de ABBA, así como Dookie, disco de la banda estadounidense de punk rock Green Day, entre otros.

En total, son 25 las grabaciones que serán incorporadas al registro en este 2024. Un tema más es El Cantante, que se escuchó por primera vez en 1978 y que escribió Rubén Blades e interpretó el fallecido astro puertorriqueño Héctor Lavoe.

Otras piezas que también forman parte de este registro son las alocuciones del presidente Franklin D. Roosevelt, el tema Livin La Vida Loca, de Ricky Martin, así como la transmisión realizada por la emisora Nueva York WNYC durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Figura también el icónico tema de Nat King Cole The Christmas Song, habitual en la temporada navideña, junto a clásicos como Bohemian Rhapsody, de la banda británica Queen y los temas Reach Out I´ll be there, de The Four Tops y Moon River, de Andy Williams.

El archivo preserva el single Don´t Stop Believin, del conjunto Journey y el álbum Canciones de mi padre, de Linda Ronstadt que rinde homenaje a sus raíces mexicanas y constituye el disco de lengua no inglesa más vendido en la historia de la nación norteamericana, entre muchos otros temas y producciones musicales de otros artistas.