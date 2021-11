Por fin se estrenó una de las cintas más esperadas del año: House of Gucci ('La Casa Gucci' en Latinoamérica), protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, que significaría su regreso a la actuación después de 'A Star is Born' en 2018.

House of Gucci cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fuera nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo, el 27 de marzo de 1995. Su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) ha sido prestantemente la autora intelectual del crimen para cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

Este filme está basado en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed', de Sara Gay Forden, y es dirigido por Ridley Scott, conocido por películas como 'Alien', 'Gladiator' y 'Hannibal'.