Todos los fans de Paul McCartney, el inmortal ex Beatle, tienen una nueva oportuniad para verlo y es que confirmó una segunda fecha de concierto en la Ciudad de México.

Después de la rápida venta de entradas para su show del 14 de noviembre en el Foro Sol, habrá otra el próximo 16 de noviembre.

Desde sus inicios como uno de los “Fab Four” junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, hasta su carrera en solitario y con su banda Wings, McCartney ha dejado una huella indeleble en la historia de la música.

Con más de seis décadas en la industria, su repertorio es un tesoro de éxitos, que incluye himnos eternos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Maybe I’m Amazed”, “Let Me Roll It”, “Band On The Run”, “Live and Let Die”, entre muhas otras.

El anuncio de esta segunda fecha forma parte de su Got Back Tour, que ha generado una auténtica revolución en las redes sociales.

Las entradas estarán disponibles a partir de la próxima semana el el sistema Ticketmaster; la preventa Citibanamex estará disponible el 7 de septiembre y la venta general, un día después del 8 de septiembre; se espera que la demanda sea igual de abrumadora que en la primera venta.

La última vez que el ex Beatle visitó a la Ciudad de México, fue hace seis años, cuando ofreció un concierto en el Estadio Azteca como parte de su gira One on One, además dio una presentación gratuita en el Zócalo capitalino.

Los precios

Diamante : 13 mil 680 pesos

Platino: 7 mil 896 pesos

Oro: 6 mil 696 pesos

Rosa: 6 mil 096 pesos

Morado: 5 mil 376 pesos

Azul: 4 mil 656 pesos

General B: 1 mil 416 pesos

Verde A: 3 mil 696 pesos

Naranja A: 2 mil 976 pesos

Verde B: 2 mil 376 pesos

Naranja B: 1 mil 896 pesos

Verde C: 1 mil 176 pesos

Naranja C: 816 pesos mexicanos