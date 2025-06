Los swifties, como se conoce a los fans de Taylor Swift , están convencidos de que ahora si encontraron una pista sobre qué sigue para la cantante de You Belong With Me .

Desde entonces, Antonoff se ha convertido en un colaborador muy codiciado entre las cantantes pop contemporáneas, y Carpenter no es la excepción. Produjo múltiple de los grandes éxitos en Short and Sweet y se sabe que aparecerán una vez más en los créditos de Man's Best Friend, el productor podría ser el eslabón que las una creativamente en el estudio.

Cuando Swift y Gracie Abrams, quién también fue telonera en el Eras Tour, anunciaron su colaboración us. (feat. Taylor Swift) para el álbum The Secret Of Us (2024), y que también fue producida con Antonoff, Swift dejó una pista en un video musical: un libro con la palabra US escrita en la portada.

En retrospectiva, los fans notaron que la señal estaba escondida a plena vista. Por eso, ahora se dieron a la tarea de buscar pistas que podrían significar que el dueto de Taybrina se acerca.

Las cantantes estadounidenses comenzaron su amistad pública en 2023, cuando Sabrina y Taylor comenzaron a ser vistas juntas en fiestas, y después la cantante de Nonsense se unió al Eras Tour internacional como telonera.

Sabrina ha sido fan de Swift desde su infancia, cuando subía a Youtube sus primeros álbumes, y ha hablado públicamente de lo mucho que su amistad con la cantante de 35 años tiene significado para ella, y cómo la ha inspirado para continuar en su profesión.

"Sus estadios hacen que mis shows parezcan clubes. Verla mantener la atención de todos como si estuviera cantando en su sala... y se lo dije: 'Tu tour me permitió hacer el mío'", mencionó Sabrina.