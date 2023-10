Carín León ha logrado cautivar a todo tipo de público y muestra de ello es el número mensual de oyentes que presenta en la plataforma de música Spotify, con 27.4 millones.

Tres de los sencillos que forman parte del álbum se encuentran entre sus temas más populares de dicha plataforma, Primera cita, Ni me debes ni te debo y No es por acá suman más de 556 millones de reproducciones.

En su disco más reciente, el cantante de regional mexicano fusiona sentimientos y estilos que no se había atrevido a mostrar antes. El disco cuenta con 18 canciones que incluyen cortes como, Si es cierto que te vas, No es por acá, Mil maneras de morir, y Primera cita.

“Colmillo de Leche es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género regional mexicano”, expresó el cantante sobre el disco.