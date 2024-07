“Mi testamento está hecho, todo está arreglado” sostuvo Además que mencionaba que antes de incluso estar en la pandemia estaba segura que estaba preparada en caso de que algo sucediera, la repartición de sus bienes estaba hecha y el testamento firmado por lo que es un tema que se toma con tranquilidad.

“No platico con ellos eso, porque no hay tiempo, pero mi testamento ya está hecho”, dijo Pinal.Por otra parte, respecto a los problemas familiares que pueden ocurrir por su muerte ella menciona que no le preocupan pues ya no estará para verlos: “Yo ya no estaré, así que no sabré nada de eso. Estaré mirando al cielo, tranquila” sostuvo

Por último, respecto a uno de sus últimos deseos, la actriz de Viridiana menciona que desea que la despidan con mariachis y Luis Miguel le cante una canción.

“Yo lo quiero mucho, desde que supe que era mi nieto lo presumí a pasto, es guapo y simpático” dijo la primera actriz.