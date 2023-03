“Will está avergonzado y herido por lo que Chris ha dicho sobre él y su familia en el especial de Netflix. No lo ha visto, pero la gente le ha contado lo que ha dicho Chris. Está por todas partes si te metes en las redes sociales, así que Jada y Will han visto algunos extractos y comentarios al respecto”, dijo el portavoz de los Smith al citado medio.

El entorno del comediante ha dicho que no hablará más del tema y que en ese especial de Netflix ya dijo lo que tenía que haber dicho. “Chris ha dicho lo que quería decir. Fue provocador, autocrítico y estimulante y ahora ya está listo para pasar página”, revela otro reporte.

¿Qué dijo Chris Rock en Netflix?

“Will Smith practica la indignación selectiva. Todos los que realmente me conocen, saben que no tuve nada que ver con esa mier.. No tuve ningún enredo. Su esposa se estaba metiendo con el amigo de su hijo. Ahora, normalmente no hablaría de esta mier.., pero por alguna razón, estas personas lo pusieron en internet. No tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan bajo”, inició Rock.

“Todos lo llamaron pend.., ¿y a quién golpeó? A mí, una persona a la que sabe que puede vencer. Este hijo de pu.. me golpeó en el Oscar. La gente dice: ‘¿Te dolió?’ ¡Todavía me duele!. Pero nunca me verán en Oprah o Gayle llorando. Nunca sucederá. Recibí ese golpe como Pacquiao (Many, el boxeador filipino). Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí, ¿de acuerdo?”, concluyó el comediante.