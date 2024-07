Luego de concluir su gira de conciertos The Celebration Tour con el que celebró 40 años de carrera, Madonna retomó el desarrollo de su película biográfica, que ahora ha titulado Who’s That Girl. La Reina del Pop anunció que el proyecto se encuentra en desarrollo y que, además, está reescribiendo el guión.

El título de la cinta hace referencia a su álbum de 1987, con el que incursionó en la industria cinematográfica, no solo como protagonista de su película de comedia homónima, sino como parte de la banda sonora y de su gira mundial ese mismo año.

“Necesito muchísimos billetes para hacer esto. Okay”, fue el comentario de Madonna acompañando la publicación, y agregó: “Historia de mi vida”.

El proyecto ha estado en desarrollo en los últimos años, Madonna inicialmente trabajó con Diablo Cody en el guión, que en ese momento llevaba el título de Little Sparrow. En un principio, la cantante iba a dirigir la película ella misma, una decisión motivada por su deseo de asegurarse de que su historia no fuera contada por “hombres misóginos”, señala quien.com

La película fue propuesta por primera vez en 2020, sin embargo, no fue hasta 2022 que se revelaron algunos detalles. “Tengo un guión muy largo y se me ha hecho difícil recortarlo. Lo he estado reduciendo pero es como amputar alguna de mis extremidades”, comentó Madonna a Variety en 2022.

“He tenido una vida extraordinaria, tengo que hacer una película asombrosa. También fue una decisión preventiva porque muchas personas estaban intentando hacer películas sobre mí, sobre todo hombres misóginos. De modo que me levanté y dije, ‘Nadie va a contar mi historia más que yo’”, puntualizó.

Julia Garner había sido anunciada como la protagonista de la cinta antes de que el proyecto original fuera archivado. Julia Fox, por su parte, confirmó a Indie Wire que había sido elegida para interpretar a la actriz Debi Mazar, amiga cercana de la cantante.