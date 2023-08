En un momento la cantante mexicana comenzó a hablar sobre su experiencia al iniciar su carrera cuando era una niña, puesto que repentinamente su vida cambió al tener que afrontar responsabilidades, críticas y señalamientos como persona pública, sin importar su edad.

“Es tan importante el desarrollo emocional de un niño, aprende patrones, aprende experiencias. Entonces, a mí me manipularon las emociones desde los cinco años. De llorar, estar feliz. Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo como cerrarlo. Hoy en día, con mi terapeuta, entiendo que la actuación es actuar, no manipular tus emociones para que hoy tenga mil pe*** de salud mental, de ansiedad, de atraques de pánico, etcétera” señaló Danna Paola.

Al parecer los problemas en su salud mental habrían surgido por personas que intentaron manipular su estado con tal de conseguir un objetivo profesional; así como también por dejar a un lado su vida personal con tal de cumplir con los requerimientos de ciertos proyectos laborales; no obstante, actualmente Danna Paola se encuentra mejorando gracias al trabajo de su terapeuta.

“Mi prioridad siempre fue el trabajo. Eso fue algo bien cab*** como a que mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era punto y aparte” agregó.