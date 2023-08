“Nunca lo había dicho porque no me gusta que me vean como ‘ay, pobrecito’. Me acabo de hacer un estudio y ando bien, entonces hay que disfrutar esta noche, que es muy especial, para amanecernos”, expresó el cantante de Grupo Firme entre aplausos antes de continuar el concierto.

A inicios de agosto, Eduin Caz causó dudas respecto a su carrera y la vida de Grupo Firme. En su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó un mensaje en el que, dijo, iría a “recuperar” su vida.

En aquel entonces, el cantante aseguró que no era el fin de la agrupación que comanda y descartó que tuviera intenciones de lanzar su carrera como solista.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda estabilidad emocional en mi vida... No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, sólo me estoy despidiendo porque a lo que miro sólo me queda cumplir con las últimas fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida“, escribió en Instagram.