Soy Georgina en su segunda temporada se estrena a nivel mundial el 24 de marzo en Netflix en los siguientes horarios, según cada país. Perú; 2:00 am, México: 1:00 am, Argentina y Chile: 4:00 am y España: a las 8:00 horas.

En la serie Georgina Rodríguez continuará proyectando su lado como influencer, mujer de negocios, madre y esposa. Diversas facetas que se pudieron visualizar en la primera temporada de su serie, pero en esta ocasión, se espera mostrar más su convivencia desde Arabia Saudita.