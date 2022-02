Sonic tratando de hacer una pausa de su ajetreada vida como superhéroe sin que el mal descanse y el Dr. Robotnik haya hechouna alianza con Knuckles para conseguir su próximo objetivo es el inicio de Sonic 2 La Película se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 8 de abril.

Tras el éxito de la película original, la saga continuará expandiéndose en el medio audiovisual. Además de Sonic Prime, la serie de animación que prepara Netflix, ya está confirmado que habrá un tercer largometraje y una serie de acción real para Paramount+:

“Estamos encantados de anunciar el desarrollo de la tercera película de Sonic y su primera serie de acción real para Paramount+. Nuestra relación con Paramount es excelente y estamos muy contentos de seguir expandiendo el universo de Sonic The Hedgehog con ellos”.

El doctor Robotnik sigue sin dar tregua, puso en marcha su maquiavélico plan y pretende dominar el mundo y pasar por encima del erizo y de sus amigos. Sin embargo, los héroes de Sonic 2 La Película no le van a dar ese placer. Son personajes como el propio Sonic y su fiel amigo Tails. Ambos son protagonistas de los nuevos pósteres publicados en la cuenta de Twitter oficial.

No son los únicos en lucirse en imágenes. Esta vez, el Dr. Robotnik se ha aliado con Knuckles para hacer la vida imposible a sus enemigos. Como no podía ser de otro modo, el antagonista también ha sido retratado en los pósteres, que podéis ver justo debajo de estas líneas. No da la impresión de que los malos tengan intención de ceder su cuota de poder.