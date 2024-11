Tras la muerte de Liam Payne, comenzó a circular un gran cúmulo de información al respecto y, sobre todo, momentos en donde otros exponentes de la música rendían homenaje al famoso.

Ahora, tras casi un mes de su deceso, la boy band conocida como los Jonas Brothers, habrían realizado un breve homenaje en favor del cantante y ex integrante de One Direction en una reciente presentación.

En redes sociales se ha viralizado un videoclip de una fanática que grabó un emotivo momento en uno de los más recientes conciertos de la banda, pues en favor de dar el pésame a los fans de One Direction, los Jonas Brothers realizaron un cover de la canción Night Changes, uno de los mayores éxitos de One Direction y que los ayudó a posicionarse como la banda que hoy en día se conoce.

El video, a pesar de no estar completo y no ser la canción entera, se alcanza a escuchar a muchas asistentes gritar ¡Te amamos Liam Payne!, mientras la canción estaba en curso, realizando una vez más un despido al famoso por su deceso, señala milenio.com