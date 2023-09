El periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, dijo el comando armado ingresó por la puerta principal del fraccionamiento ‘Rancho San Francisco’ y no por una barranca como se dijo en un principio.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante detalló que una de las líneas de investigación tiene que ver con el esposo de Inés Gomez Mont.

“Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé, me dicen y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana, él e Inés, y esa casa no se sabe bien si es de Inés, de un tío de ella, pero lo que sí se sabe es que Inés vivió ahí”, dijo el periodista mexicano a través de su canal de YouTube.

“Entonces entró un comando armado, fuertemente armado y profesional a casa de Miguel Bosé, pensando que estaba Álvarez Puga ahí, entraron a los cuartos y se dieron cuenta que era Miguel Bosé y no Álvarez Puga, pero ya los tenían amagados”.