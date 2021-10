En 1993 se casó con Priscilla Phillips con quien tuvo a su hijo Jack Fletcher, aunque el matrimonio no funcionó y se divorciaron en 2001. En 2012 contrajo matrimonio con la actriz y directora de cine Laurie Durning, pero tan sólo tres años después se divorciaron en medio de un gran escándalo.

“Aprender a entender a las mujeres ha sido un camino muy difícil para mí. No supe nunca cómo enfrentar sus enojos, sus iras (...) Lloraba. Y siento que eso a las mujeres no les gusta. ¿Y sabes por qué no supe entenderlas? Porque no tuve un padre que me explique cómo hacerlo”, dijo Roger Waters en entrevista para Infobae en 2018.