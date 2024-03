Es muy delicado que #CarinLeon esté normalizando el uso de drogas, mínimo debe de ofrecer 1 disculpa, y no es cosa menor lo que hizo, el uso de drogas ÷ los jóvenes (que en su mayoría son los que lo escuchan) es un problema grave y es un tema delicado. pic.twitter.com/kpbLZ3Jz3r

Carín León se presentó este jueves 7 de marzo en el Estadio Banorte, en Monterrey, Nuevo León a donde llegó presentando su tour Colmillo de Leche. Fue durante dicha presentación que el cantante aprovechó para hablar sobre la polémica en la que se vio envuelto a principios de esta semana realizar un polémico comentario sobre las drogas, detalló milenio.com

El cantante compartió frente a su público que en ocasiones sus emociones le ganan y por eso dice cosas sin pensar en las consecuencias.

“A este mundo se vino a vivir, sé que a veces me emociono de más y digo pende... pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico”.

Sin embargo, reconoció que el comentario sobre las drogas que realizó en uno de sus conciertos la semana pasada estuvo fuera de lugar. “Estuvo muy fuera de lugar, lo reconozco”.

El sonorense aseguró durante sus breves palabras en medio del concierto que sin importar lo bien o lo mal que se porte un artista, o en su caso, las críticas que genera por su manera de vestir, por su manera de cantar o por su manera de bailar, la gente siempre hablará mal, por lo que decidió ser transparente.

¿Que fue lo que dijo Carín León?

El cantante de Primera Cita, dijo durante su concierto en Hermosillo, Sonora, antes de realizar el controvertido comentario que los cantantes no eran ejemplo para nadie, pues lo único que hacen es música y confesó que se le antojaba echarse un ‘perico’, una manera coloquial de decir que tenía ganas de consumir cocaína.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen sonorense”, dijo.