Música del productor de música electrónica, Vibn, sonó en el festival Electric Daisy Carnival, conocido como EDC, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Ciudad de México.

La productora Momis Alanis, originaria de Monterrey, incluyó en su set la canción Part of Me que fue una colaboración realizada con el producto culiacanense Vibn.

“Yo tenía una idea de un track, fue lo que yo le envié a ella, lo dirigí, armé una canción que a mí me gustó bastante y sentí que le faltaba; normalmente cuando sientes que a una canción ya le falta algo más y tú no se lo quieres dar, buscas a otro artista, es donde empieza la colaboración”, detalló el artista.

Buscó a Momis Alanis porque conocía su trabajo y le pareció que su producción es de estilo similar al suyo; la contactó, le envió el demo, a ella le gustó y empezaron a trabajarlo a distancia. Concluyeron el track hace aproximadamente un mes.

La canción Part of Me fue inspirada en el tema Freak on a Leash de la banda Korn, explicó Vibn en entrevista con Noroeste.

“Es una canción de new metal, en realidad, pero tomé un fragmento del vocal y me armé una idea en el género que soy productor que es house, entonces transformé toda la música, toda la canción y después, con la ayuda de ella, se hicieron más elementos y terminamos ya un track sólido”, detalló.

“Fue armar algo de cero, inspirados en una canción de new metal de Korn”.