Britney Spears se quedó sin pestañas y sin cejas cuando su chimenea le explotó en la cara. La cantante de Toxic, de 42 años, reveló a sus seguidores de Instagram que el incidente potencialmente mortal ocurrió hace seis meses, y fue el resultado de que su personal de seguridad no la encendiera por ella.

Así lo contó a sus 42 millones de seguidores en un videoclip, en el que hablaba con acento británico: “Estaba en mi habitación, encendí el fuego y, de repente, me explotó en la cara”.

Britney añadió que su chimenea “ya había hecho eso antes”, y que normalmente es su personal de seguridad el que la enciende.

“Pero esta vez, lo tiré todo ahí dentro, y literalmente me explotó en la cara... me quemó todas las pestañas, las cejas y... ¿ves este flequillo de bebé? Son de... me chisporroteó todo el pelo”, agregó.