Hilton Valentine, 77 años. Guitarrista fundador de la banda inglesa de rock The Animals reconocido por crear uno de los riffs más conocidos de la década de 1960 con “The House of the Rising Sun”. 29 de enero.

Cicely Tyson, 96 años. Actriz negra pionera nominada al Óscar por su papel como la esposa de un aparcero en Sounder, ganó un Premio Tony en 2013 a los 88 años y conmovió al público en The Autobiography of Miss Jane Pittman. 28 de enero.

Cloris Leachman, 94 años. Galardonada con el Óscar por su retrato de un ama de casa solitaria en The Last Picture Show (La última película) y una delicia cómica como la valiente Frau Blücher en Young Frankenstein (El jovencito Frankenstein) así como la ensimismada vecina Phyllis en The Mary Tyler Moore Show. 27 de enero.

Tanya Roberts, 65 años. Cautivó a James Bond en A View to a Kill (007: En la mira de los asesinos) y actuó en la serie de comedia That ’70s Show. 4 de enero.

Christopher Plummer, 91 años. Elegante actor que interpretó al capitán Von Trapp en The Sound of Music (La novicia rebelde) y que a los 82 años pasó a ser el ganador de un Óscar de mayor edad. 5 de febrero.

Dustin Diamond, 44 años. Actor famoso por interpretar a Screech en la exitosa serie comedia de los 90 Saved by the Bell (Salvado por la campana). 1 de febrero. Cáncer.

Jessica Walter, 80 años. Sus papeles como matriarca en la serie Arrested Development y acosadora en Play Misty for Me iban acorde a una carrera basada en su severa presencia en pantalla. 24 de marzo.

George Segal, 87 años. Intérprete de banjo hecho actor y nominado a un Óscar por Who’s Afraid of Virginia Woolf? (¿Quién le teme a Virginia Woolf?) de 1966, que trabajó siendo octagenario en la comedia de ABC The Goldbergs. 23 de marzo. Complicaciones de una cirugía de bypass.

DMX, 50 años. Emblemático astro del hip hop detrás de canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” cuya voz distintivamente ronca y letras reflexivas lo convirtieron en uno de los más grandes exponentes del rap. 9 de abril.

Gavin MacLeod, 90 años. Veterano actor de reparto que logró la fama como el sardónico reportero de televisión Murray Slaughter en The Mary Tyler Moore Show y alcanzó el estrellato interpretando al alegre capitán Stubing en The Love Boat (El bote del amor). 29 de mayo.

Dennis “Dee Tee” Thomas, 70 años. Miembro fundador de la banda de soul y funk Kool & the Gang conocido por éxitos como “Celebration” y “Get Down On It”. 7 de agosto.

Adalberto Álvarez, 72 años. Compositor, arreglista y director de orquesta, uno de los más importantes exponentes del son cubano. 1 de septiembre. COVID-19.

Mikis Theodorakis, 96 años. Compositor griego cuya impactante música y vida de resistencia política le valió reconocimiento a nivel internacional e inspiró a millones de personas en su país. 2 de septiembre.

Jean-Paul Belmondo, 88 años. Protagonista del emblemático filme de la Nueva Ola Francesa À bout de souffle (Al final de la escapada) cuya nariz chata de boxeador y sonriza pícara lo convirtieron en uno de los actores más reconocibles de Francia. 6 de septiembre.

Elizabeth Ireland McCann, 90 años. Productora galardonada con el Tony que ayudó a montar una cantidad impresionante de éxitos en Broadway y Londres, incluyendo The Elephant Man, Morning’s at Seven, Amadeus, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby y Copenhagen. 9 de septiembre. Cáncer.

Jane Powell, 92 años. Estrella de musicales de la época dorada de Hollywood de ojos brillantes y voz operística que cantó con Howard Keel en Seven Brides for Seven Brothers (Siete novias para siete hermanos) y bailó con Fred Astaire en Royal Wedding (Bodas reales). 16 de septiembre.

Melvin Van Peebles, 89 años. Innovador cineasta, dramaturgo y músico cuya obra fue pionera de la ola de “blaxploitation” en la década de 1970 e influyó en cineastas mucho tiempo después. 21 de septiembre.

Roberto Roena, 81 años. Integrante de Fania All-Stars, de El Gran Combo de Puerto Rico y líder de la orquesta Apollo Sound conocido como “El gran bailarín” y “El señor bongó”, interpretó éxitos como “Mi desengaño” y “Cómo te hago entender”. 23 de septiembre.

Michael Renzi, 80. años Durante su destacada carrera musical trabajó con Peggy Lee, Mel Tormé, Lena Horne y algunos de los nombres más grandes del jazz y el pop, y por años fue también director musical de Sesame Street. 29 de septiembre.

___

OCTUBRE