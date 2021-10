“Muchísimo ánimo Vero, Dios te bendiga todo va a salir muy bien”, “Sabes te felicito x la fortaleza tan grande y entereza y la actitud q tienes y creeme la gente q te rodea te enviamos todas las mejores vibras para q todo salga muy bien, no sé si sea las palabras adecuadas pero Dios te bendiga y animo. Vero te queremos en esta familia y q chuladas”, le escribieron.

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer y hoy decido compartirlo con ustedes”.

A pesar de que es un momento difícil para ella, la conductora mencionó que confía en la ciencia y en los tratamientos que ya comenzó a tomar, informó milenio.com.

“Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas me estoy haciendo para que este proceso pase pronto y de la mejor manera”.

Verónica Toussaint recomendó a sus seguidoras y televidentes a prevenir el cáncer de mama, esto por medio de la autoexploración y la realización de los exámenes necesarios como la mamografía.