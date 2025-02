Vibra el ‘black power’ en el show del medio tiempo con Kendrick Lamar

El rapero estadounidense actuó ante una audiencia de más de 100 millones de personas, en la casa de los Saints con sus éxitos, entre ellos Be Humble, Peekaboo y Not like us, entre otros.

Todo arrancó con el mismísimo Samuel L. Jackson interpretando al Tío Sam, el personaje que icónicamente representa la idiosincrasia estadounidense, así tal como lo hace el propio Super Bowl.

En la narrativa planteada, Samuel/Sam estaba ahí para supervisar que Lamar, un artista afroamericano con raíces activistas y anti-corporativas, no se saliera de los parámetros de lo aceptado por las masas. Es decir, que no se pusiera demasiado político.

Las expectativas del famoso “half-time show” son entretenimiento y muestras de patriotismo, y Kendrick entregó eso muy a su manera, sin comprometer su visión ni su identidad.

Después, tuvo una parte más amigable junto a la artista SZA, pero antes avisó: “Quiero tocar su canción favorita, pero sé que les encanta hacer juicios”. Esto fue una referencia a Not Like Us, la canción ganadora de premios que es un mensaje directo al rapero Drake, quien demandó a Universal por difamación después de su publicación.

El tema también fue un mensaje político. “No son como nosotros” fue un sutil disparo a toda una parte del pueblo estadounidense que no tiene que ver con los valores culturales e identitarios afroamericanos que Kendrick defiende como propios. “La revolución está a punto de ser televisada. Eligieron el momento correcto, pero al tipo incorrecto”, lanzó en una de sus letras.

Muchos analistas apuntaron que toda la narrativa habló sobre cómo Donald Trump y sus votantes, a pesar de su profeso patriotismo, no lo representan a él ni a los suyos, quienes hace tiempo construyen su propia Estados Unidos. Además, fue un despliegue de orgullo negro.

Hasta Serena Williams (vinculada a Drake tiempo atrás) apareció en un cameo haciendo crip walking, un paso de baile característico de la cultura rapera de Compton (Los Ángeles), de donde son oriundos tanto Lamar como la tenista

El estadounidense, con playera negra, tenis y cachucha, compartió Money trees, Alright, Backseat Freestyle, Simming Pools y Bitch, Don’t Kill my vibe, que animaron el ambiente entre los asistentes.

De eso es de lo que estaba hablando, dijo Jackson, para dar paso luego al tema Not like us, tema sobre el cual el rapero bromeó con los espectadores.

“Quiero interpretar su canción favorita, pero ya saben que les encanta demandar”, dijo Lamar.

Y es que el tema es una canción de ataque y ajuste de cuentas público con Drake, pues en éste cuestiona la autenticidad del rapero canadiense y lo ataca con acusaciones que rozan lo criminal. “Certified Lover Boy? Certified pedophiles”, dice Lamar en una de sus líneas, aludiendo directamente a las acusaciones de comportamiento inapropiado con menores que han perseguido a Drake en los últimos años, y por el cual Universal Music Group enfrenta una demanda por parte de Drake, quien alega que la disquera ha promovido una canción difamatoria contra él.

Al final, en el show del medio tiempo el rapero mostró su talento para intercalar fusiones de jazz, funk y soul en su música en la que sus letras cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia.