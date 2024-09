“Nunca ha tenido nada en contra de Paul. No tiene la culpa, no nada. Wow, vi a su papá, está igualito. Gracias Jefa, qué belleza, qué bonito. Tenía unas ganas de abrazarlo caray, lo voy a hacer”, expresó Bezares.

Al final los compañeros de Mayito lo abrazaron sin que él pudiera dejar de llorar de la emoción. “Qué gusto verlo ¿Por qué no me dejaron decirle algo? Lo quiero y lo sabe. Sabe que nunca he tenido nada en contra de él”, dijo.

“Estoy que no puedo, agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando, cuántas cosas están sanando con eso, yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, Mario no está solo y gracias Paul”, dijo la ex reina de belleza.

Conmovida hasta las lágrimas, la esposa de Mario Bezares reconoció que La Casa de los Famosos les ha permitido cerrar heridas del pasado y así, poder seguir avanzando.