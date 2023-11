“Me siento muy agradecida porque se hayan fijado en mí y que hayan valorado mi esfuerzo, porque de alguna manera es como reconocerlo, entonces esa parte de mí créeme que me llenó el corazoncito porque me la pasé increíble”, expresó Zatarain.

Durante este viaje con ella, Carolina dejó claro que es una amante de la naturaleza, por ello uno de sus recorridos fue disfrutar del avistamiento de ballenas, despertando una vez más en ella sus deseos de interactuar más con el entorno natural.

Ser una ‘rockstar’ su primer deseo

Durante la charla, la chef compartió que su llegada a Yuzu fue lo que ella llamó una coincidencia, casualidad, o el destino, dado que su idea principal era dedicarse a la música, pues desde chica se veía como una rockstar.

“Yo quería hacer música, me veía en el futuro como una rockstar, tocando arriba de los escenario, eso me movía mucho el sentimiento, porque soy muy sentimental, entonces la música me despertaba y yo podía expresarme a través de ella y me gustaba hacer eso realmente, quería ser productora musical o lo que sea que fuera que tuviera que ver con la música, entonces estaba en banditas, hacía mi música en la casa”, dijo.

Agregó que como podía se hacía de cosas para ser músico, cosa que a su mamá no le gustó, situación que le dio problemas con ella, al grado de quitarle privilegios por su relación con la música, y su manera de ser, dejándole únicamente su guitarra y lo demás adiós.

“Un día llegué a la casa y no estaba el teclado, ni otras cosas, prácticamente me desterró de ahí, pero después de un tiempo todo volvió a su normalidad”.

Fue entonces que sin privilegios, comienza a trabajar como cajera en un Sushi-Salads, y dejó claro que las matemáticas no eran lo suyo, por lo que poco a poco fue interesándose en lo que hacían los demás, metiéndose en la cocina, dejando después la caja, para empezar a laborar en la preparación de todo, convirtiéndose en lo que llamó “La chacha” de todos en la cocina.

Estar dentro de la cocina, dijo, la hacía sentir incluida, y sin saberlo poco a poco se fue despertando en ella el gusto por la cocina, donde incluso a veces la hacía de repartidora.

“Finalmente me voy de la casa a rentar con una roomie que trabaja ahí también, me enseñó muchas cosas de la cocina, nos hicimos buenas amigas, después me pone a preparar sushis, convirtiéndome en su ayudante, esto durante cinco años en Gaviotas, nuestro primer restaurante, donde aprendí a hacer de todo, me dio una gran escuela, hasta que ella se va, tomando yo las riendas de la cocina, convirtiéndome en maestra de la gente que entraba para la sucursal que se abriría en La Gran Plaza en Mazatlán”.