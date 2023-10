Aunque no tenía un linaje relacionado con la gastronomía, el chef Daniel González encontró en la cocina el gusto, la diversión y el compromiso de dar lo mejor a los comensales.

Originario de Mazatlán, estudió cocina en la ciudad de Puebla regresó al puerto donde estuvo un par de años.

Su interés por la cocina se dio cuando tenía 15 años y era un apasionado del ciclismo de ruta. Y al ver canales de televisión con propuestas ciclistas, encontró también programas de cocina que lo inspiraron.

“Yo no tengo un linaje relacionado con los restaurantes. Sí, mi mamá cocina muy rico, la mamá de mi mamá también. De ahí hay un poquito, pero yo no era el que se metía a cocinar con la abuela o estaba de metiche en la cocina, todo lo contrario. Yo fui un niño muy activo y andaba en la calle y en bicicleta, patinaba y cuando entré en el ciclismo fue una actividad de mucha pasión. Esto fue hace 15 ó 20 años y el único lugar donde podía encontrar cosas de ciclismo era en la tele”, recuerda.

“Había un canal canadiense en que pasaban cosas de ciclismo y de repente salían programas de cocina, y no sé cómo me surgió la cosquilla de querer hacer eso, veía que hacían comida y se veía interesante, divertido y dije ‘Oye, creo que me gustaría hacer eso’, y un amigo se aventuró al tema de la gastronomía y de una u otra manera fue como una brecha que se abrió, pero fue meramente por curioso, soy bastante curioso en todas las áreas”.

En su casa, recuerda, siempre se ha comido bien por el sazón de su mamá, pero la televisión que lo hizo adentrarse en la cocina, pues veía en programas que hacían cosas divertidas.

Y la carrera de Gastronomía iba empezando a despuntar y sus papás no sabían si él estaba convencido, siempre lo han apoyado en todas las decisiones o propuestas que ha tenido con ellos.

“Sí les despertó cierta curiosidad a ellos, decían ‘¿estás seguro que quieres estudiar cocina?’ Y digo siempre he sido curioso y me ha gustado el tema de hacer cosas propias, un tema creativo y entre mis pensamientos estaba o soy arquitecto o me hago cocinero, que son líneas muy separadas, pero que se tratan de creatividad no en algún punto exacto, y entonces mis papás me dijeron ‘si quieres hacerlo dale, si estás convencido adelante’, y pues aquí estoy”.

Daniel González se ha forjado compromisos de competitividad, de autoexigencia para conseguir los resultados que quiere lograr y cuando decidió empezar con la gastronomía, se dio cuenta de que eso era lo que realmente quería hacer y que realmente le divertía.

“La pasaba bien haciendo cocina”.

La cocina japonesa

Mientras estudiaba en Puebla empezó a trabajar y hacer prácticas en España. Estuvo en el Caribe un tiempo, también en la Ciudad de México, en Estados Unidos estuvo otra temporada, guiado siempre por la curiosidad y el gusto de hacer cosas distintas.

“Con el paso del tiempo vas madurando un poco y vas sabiendo hacia dónde quieres ir. Ya que ya que conoces más cosas, circunstancialmente llegué a Ciudad de México, me invitaron a formar parte de un proyecto que se iba a desarrollar allá, curiosamente el grupo que me invitó es hace mayormente cocina japonesa y el primer interés que me despertó en la carrera de la gastronomía fue hacer algo asiático, se me hace algo muy interesante”, comparte.

“Circunstancialmente llegué con este grupo, pasó la pandemia y pues golpeó a todos, principalmente la industria de nosotros es una de las más golpeadas, esto me hizo alejarme de la ciudad. Regreso a Mazatlán, prácticamente fueron dos años de recesión de la industria y me buscaron de nuevo”.

El corporativo lo invitó a ser parte de este proyecto de Casa Bon.

González siempre ha presumido la gastronomía de Sinaloa, cuando iba a Mazatlán de vacaciones, cuenta, siempre trataba de invitar amigos y la gente siempre se iba contenta. Ha tenido claro que todo es muy rico, pero ahora que está detrás de los platillos, tiene una mirada distinta, más aproximada a la gente que lo hace posible.

“Me hizo valorar a la calidad humana de una manera distinta, ese es el ojo diferente que veo, y el común de la gente sinaloense en el alimento, es gente apasionada, auténtica, divertida, que refleja la diversión y el buen momento que pasan en esto, esto me hizo más orgulloso de donde estamos”.

La nueva cocina sinaloense

Mazatlán tiene un movimiento gastronómico de una nueva cocina sinaloense que abreva mucho a la tradición pero que la reinterpreta, como el asado que él prepara que es una reinterpretación del platillo tradicional que todo mundo ha comido en casa.

“Sí creo que la gente cada vez pide más opciones, cosas diferentes, la gente tiene más mundo, viaja más, conoce más, tiene acceso a más cosas y eso te va pidiendo propuestas más divertidas. Creo que el sinaloense lo está haciendo bastante bien, tomado de la mano la calidad de productos increíbles que nos facilita toda la chamba, pero creo que sí hay un compromiso con las nuevas generaciones de hacer cosas más divertidas, más interesantes y Sinaloa como plaza pues es un lugar potencial increíble”.

Para consolidar el movimiento lo que falta es difusión para que la gente sepa qué pasa en Sinaloa, considera.