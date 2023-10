“Actualmente nuestro menú está compuesto por más de 40 platos, pensando en la practicidad para los comensales y la demanda, y conforme vaya creciendo la clientela, se irá pensando en ampliar la propuesta del menú, además el restaurante tiene capacidad para 100 personas, ofreciendo calidad por encima de crecer en número, no es la idea”.

Incluso, agregó, durante este primer año, se han realizado cambios significativos en el menú de Casa Bon, ir creciendo, mejorando la propuesta, atraer a más gente, porque para muchos no ha sido su primera vez en el restaurante, con el deseo de que se den la oportunidad de conocerlos.

“Fue en 2018 que abro mi proyecto propio, duré casi dos años con él, se llamaba KUA, esto me abrió las puertas con este grupo con el que estoy actualmente, primero en la Ciudad de México, donde estuve dos años, luego salió otro proyecto con un socio en Mazatlán, abriendo una cafetería, hasta que llegó la pandemia y todo se vino abajo, se perdió el proyecto de México, se cerró la cafetería, y aquí estoy de nuevo con el grupo, dentro de Casa Bon”.

Recordó también, que este grupo de empresarios asiáticos al que pertenece tuvo la oportunidad de viajar a China, situación que lo emocionó y motivó, ya que siempre se había sentido atraído por este tipo de cocina asiática, aumentando así sus conocimientos, además de contar con todo el apoyo del grupo al que representa.

“Me gusta aprender muchas cosas, y en la cocina siempre hay mucho que conocer, y me encanta desarrollar cocina mexicana, pero también hacer otras cosas, no soy de los que se clavan en una sola cosa, me gusta diversificar lo más posible, enseñanza que llevo a la cocina para que sea de gusto de los clientes”.

En la cocina, subrayó, admira a mucha gente que está haciendo cosas increíbles, sin especificar a uno solo, dado a que dentro de la industria existen cocineros que han dejado huella, que su cocina es reconocida mundialmente, como espera también sea la de él en un futuro.

Su toque, o firma en la cocina, dijo, está definido por sus sabores intensos, ácidos, por lo que en sus platillos es común encontrar estos perfiles de acidez como una característica principal.

Profesionalmente recordó, ya son 14 años tras la cocina profesionalmente hablando, a los que el chef cataloga como divertidos, pero con la misma intención de seguir aprendiendo, llamándolo su reto de cada día, de seguir viajando, probando cosas nuevas, interesado en ver lo que hacen los demás.