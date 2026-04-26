Celebran con ‘La Gran Mesa’, la unión, la gastronomía e identidad de los culiacanenses

Con la presencia de más de 600 personas, se realizó con gran éxito la primera edición de La Gran Mesa, un evento que combinó la belleza natural del Jardín Botánico, con los sabores y olores de la cocina sinaloense, con platillos preparados por chefs locales, celebrando con ello la unión, el reencuentro, la gastronomía y la identidad de los culiacanenses.

La primera edición de La Gran Mesa organizada por Maribel Chan y Karla de la Herrán, reunió a chefs, restaurantes y ciudadanía en un encuentro que puso en el centro la cocina sinaloense y el valor de convivir y retomar los espacios.

El evento que congregó a cientos de personas, se disfrutó en una sana convivencia, en donde los asistentes degustaron más de 20 opciones grastronómicas invitadas, propuestas culinarias de gran sabor y valor, acompañadas de música en vivo y expresiones artísticas.

Al respecto, Karla de la Herrán, una de las organizadoras, manifestó estar contenta por la gran respuesta que tuvo la convocatoria a este evento.

“Estamos muy contentos todos y es sólo lo que queríamos. Ese era el propósito de La Gran Mesa, reencontrarnos, sentarnos, convivir y mostrar lo que sí somos, nuestra gastronomía, nuestra gente y todo lo que estamos experimentando ahorita y disfrutando”, dijo.

En esta primera edición participaron chefs como Miguel Taniyama, Yukie Loya y Mariana Rivera; Toshiaki Tsutada; Omar Juárez; Nacho Osuna; Daniel Soto; Daniel González y Luis Osuna, además de cocineras tradicionales y talento invitado como Doña Sabina “La Guerrerense” y Regina Logar.

En el aspecto musical, se contó con la presencia de los grupos Día Uno, y The Grobbes, quienes dieron el toque artístico al evento, interpretando piezas que fueron del agrado de los asistentes, quienes animados, soltaban sus pasos de baile entre las grandes mesas montadas en el lugar.

Entre cientos de bocadillos, bebidas, y buen ambiente que no paró de principio a fin, el evento también fue el pretexto ideal para brindar un reconocimiento especial a restaurantes icónicos de la ciudad, entre ellos El Pipirín, Cabeza de Res La Única, y Menudería Álvarez, mismos que formaron parte de esta primera edición con sus típicos platillos.

Karla de la Herrán, destacó que la segunda edición de La Gran Mesa, llegará en febrero de 2027.