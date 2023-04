Con una ambientación inspirada en la famosa saga de Star Wars, fans se dieron cita en el Teatro Pablo de Villavicencio para disfrutar del concierto titulado Galaxia Sinfónica, donde la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, interpretó icónicos temas de esta franquicia bajo la batuta de Armando Pesqueira, director huésped.

Ante un público que abarrotó la primera de dos funciones, la orquesta brindó un recorrido musical con piezas creadas por el compositor John Williams, las cuales fueron acompañadas imágenes de las distintas películas de toda la franquicia, proyectándose al fondo del escenario, brindando con ello una mejor experiencia.

Piezas como Flag Parade del filme Star Wars Episodio 1: La Amenaza fantasma (1999), Across the stars del filme Star Wars: El ataque de los clones (2008), The forze awakens, la cual se escuchó en el filme Star Wars Episodio 7: El despertar de la fuerza, una pieza la cual contó con cinco movimientos, March of resistance, Rey’s theme, Sherzo of X-wings, y The Jedi steps and finale.

La segunda parte incluyó una suit de 30 minutos, la cual incluyó piezas como Main title, Leia’s teme, The imperial march, Parade of the Ewoks, Yoda’s theme, cerrando la Galaxia Sinfónica con el tema Throne room and end title.