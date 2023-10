“A mí me motivó la necesidad de brindar a la casa la economía. Yo inicié como colaborador hace más de 15 años, luego como gerente de relacionamiento y posteriormente la empresa cambia al modelo de multinivel y tomó la oportunidad de continuar con Natura y ampliar la oportunidad, porque mucha gente me preguntaba cómo le hago para ser como tú”, recuerda.

“Entré a trabajar pues no tenía otra opción y dije, pues ya sé trabajar la venta por catálogo, porque finalmente eso es el principio, y tener la oportunidad de no descuidar a mis hijos porque uno como mamá busca estar pendiente de ellos lo más posible”.

El equipo

Muchas mujeres se han acercado y uno de sus mayores orgullos, ha sido ser testigo del esfuerzo de una consultora invidente.

“Yo la apoyaba, iba con ella, le enseñaba, después ella sola fue aprendiendo su texto con su teclado, porque en ese tiempo era teléfono de teclado, ella vendía e independientemente de su capacidad, encontraba la forma. Y así tengo líderes también que también tomaron esta oportunidad y me toca ayudarlas a creer en este negocio y también en ellas”, comparte.

“Natura sigue dando autos, joyas, viajes y la satisfacción de ver cómo también ellas ganan y disfrutan de sus viajes, me encanta porque su euforia, su gusto muchas veces las mujeres queremos viajar con los hijos, con el esposo, pero también el encontrarse a ellas mismas en esos viajes de reconocimiento, es maravilloso”.

Los mayores obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar han sido los miedos, las inseguridades, reconoce.

“Fíjate que el principal obstáculo somos nosotros mismos, el empezar a liderarte a ti misma, porque a veces decimos, ya empecé a formar mi grupo y ahora les voy a decir qué hacer y esto no es, primero tienes que empezar por ti, para que puedas guiar a los demás”.

Recalcó la importancia de tomar los cursos que ofrece Natura sobre productos y desarrollo personal y tener este autocontrol para ayudar a los demás.

“Se requiere paciencia con las personas porque tenemos de todos de todas las edades y mi trabajo es ayudarlos en pequeños baches”.

“Cuando empezamos queremos ganar mucho desde el principio, pero cuando ves que eso no es tan rápido, porque a lo mejor todavía no dominamos la técnica o a lo mejor algo te está pasando incluso personal y ya necesitas ese ingreso, puede ser un obstáculo pero es tener paciencia, guiar y dejarse guiar, ponerse en acción”.

La clave del éxito en este negocio es la paciencia, la acción y la inversión, asegura.

“Como cualquier emprendimiento, hay que invertir cuando menos en tus revistas, en conocimiento del producto, en tiempo principalmente. Yo les comento a mis consultoras y líderes ‘si entraras a un negocio o un trabajo, tienes que invertir entre 8 a 10 horas, en el transporte y a lo mejor no te cae muy bien tu compañero, el jefe no te gusta o el sueldo... Si tú le dedicas la mitad de ese tiempo y le pones amor y entusiasmo a tu negocio, estarías en la cima con Natura”, señala.

“Aquí hay una escalera de liderazgo y el más alto es asociado, entonces parece difícil pero creo que es posible si le metemos con todo”.

Natura tiene a nivel nacional 18 años, llegó en 2005 y ella llegó en 2007. Y aunque están en Argentina, Chile, Perú y Brasil, el multinivel está en México, lo que se traduce en una mayor oportunidad de desarrollo.

“Es una gran oportunidad que tenemos para desarrollarnos y no solamente jóvenes de todas las edades y género, todos pueden entrar solo tienen que ser mayores de edad, no tenemos límite”.

Compartió que tienen un asociado que va a cumplir 70 años.

“No hay un límite, el límite lo tenemos nosotros si queremos, pero Natura nos da todo el abanico de oportunidades”,

Natura tiene más de 600 productos en portafolio y manejan cremas corporales, maquillaje profesional, perfumería, cremas para todo el cuerpo, óleos de masaje, de hidratación y perfume.

“Tenemos una línea especial que se llama Creer para Ver y con esa línea que se vende, recaudamos fondos para los niños en México para la educación en México como tal es un proyecto muy bonito muy generoso”.

Libertad de horarios

Gabriela Moreno tenía una carrera con la cual salir adelante, pero no le era posible irme a un trabajo como tal, a una empresa porque le absorbía desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche.

“No me daban un puesto cualquiera, sino de supervisión y me requerían pues la mayor parte de mi tiempo y preferí estar en mi casa y a vender productos por catálogo”, añade.

“Mis sueños se han ido realizando conforme el tiempo, lo primero era sacar a mis hijos adelante. He vivido una vida, siento bonito a nivel económico, porque nunca me ha faltado nada desde que estoy en Natura, pues tener el auto, ganar las joyas, comprar mi casa aquí en Culiacán, donde vive desde hace casi 8 años, eso y la satisfacción de ver a mis hijos crecer, que tengan sus carreras y apoyarlos a viajar... también de conocer las Bahamas, Miami”.

Son muchas bendiciones, resume. Ahora, su meta es desarrollar nuevos líderes, que logren crecer sus carreras para impulsarse todos.

“Yo soy actualmente transformador a uno buscar el transformador A3, para qué nos limitamos”.

Las personas, dice, las vas encontrando y ellas a su vez te encuentran a ti.

Ahora, quiere invitar a los lectores a acercarse, creer en este negocio y busquen la oportunidad desarrollo y de un ingreso seguro.

“Muchas veces tenemos un trabajo, pero en el que puedas no estar a gusto o no te alcanza sencillamente con lo que estás ganando y con eso no has logrado obtener lo que deseas y ves lejos la meta”, advierte.

“En este negocio créanme que pueden lograr lo que no se imaginan, es dar oportunidad al negocio, nada más que muchas veces las personas creemos que porque hay son ventas por catálogo que van a decir de mí, no me encanta porque tienes toda la oportunidad”.

La libertad de organizar el horario, el ingreso que puedan tener, una proyección de trabajo por hacer, ayudarles a que vean y les damos también opciones,

Natura

Es un modelo que representa una opción de emprendimiento confiable en el cual Natura ofrece una oportunidad de desarrollo bajo tres grandes pilares: prosperidad, pertenencia y propósito. Éstos son desarrollados por medio de la actividad de Consultoría, con base en un programa de crecimiento que genera beneficios por las ventas acumuladas y por las cuales obtienen descuentos diferenciados.