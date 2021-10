$!Rosy Fuentes de Ordaz, una primera dama siempre presente

Y a pesar de que siempre dio la impresión de contar con experiencia en el puesto, ella asegura que no tenía ni idea de lo que iba a encontrar en el DIF, pero contó con un buen equipo y el apoyo del Gobernador, el marido que la llevaba a todos lados.

La esposa de un Gobernador tradicionalmente adopta el papel de compañera del Ejecutivo, asume la presidencia del DIF Estatal y su presencia generalmente transcurre en un segundo plano, sin embargo, la presencia de Rosy Fuentes fue tan fuerte que no faltó quien quiso convertirla en candidata.

“Los programas de ayuda comienzan enseñándote a conocerte a ti mismo, para que así puedas entender a los demás y poder ayudarlos, eso me sirvió mucho para platicar con las personas que necesitaba nuestra ayuda en el DIF, pero al llegar aquí te das cuenta que los problemas de un estado son mucho más complicados”.

“La experiencia que yo tenía al llegar al DIF estatal era el paso de Quirino por la Dirección de Protección Social de la Ciudad de México, que era como el DIF. Y Anspac me ayudó muchísimo, estuve con ellos como nueve años”, recuerda la primera dama.

El equipo

Al iniciar su administración como presidenta de DIF Estatal, Rosa Icela Fuentes de Ordaz se presentó con el personal y tuvo en claro que aprovecharía en lo posible a la gente con experiencia y contrataría solo a personal de confianza que cumpliera con el perfil para los diferentes puestos.

“Una de las ventajas fue que Quirino llegó sin compromisos, entonces él me dio la libertad de hacer mi equipo, en ocasiones sí me llegaban peticiones o propuestas de personas, pero siempre prioricé a la gente valiosa que ya estaba ahí, y si llegaba alguien que fuera alguien que cumpliera con el perfil que se necesitaba”.

Uno de los descubrimientos felices de Rosy fue la que sería su directora, una mujer que conoció durante la campaña y que la sorprendió por su capacidad de trabajo.

“Mi gran apoyo fue Connie Zazueta. A ella la conocí en campaña, fue la asistente personal de Quirino, era la que le llevaba la agenda, la que coordinaba todo, me sorprendió su capacidad de trabajo”.

Sin embargo, cuando Rosy estaba a punto de invitarla para que se convirtiera en su mano derecha dentro de DIF, temió que Connie rechazara el puesto, por esperar un puesto más cerca del Gobernador.

“Yo creo que Connie no se lo esperaba, a lo mejor ella se veía más en el Gabinete, pero cuando Quirino se lo propuso ella aceptó, yo me sentí un poco incómoda, pero más adelante cuando ella se dio cuenta de todo lo que podía hacer en esta área fue muy feliz, y yo más porque ella sí que tenía toda la experiencia”.

Rosy y Connie harían un gran equipo al frente del DIF Estatal, recorrerían juntas Sinaloa infinidad de ocasiones y cambiarían el rostro de la beneficencia con una política que combinaba dos elementos: ayudar a las personas, satisfaciendo sus necesidades, y respetando su dignidad.

Hacerlo bien

Ya en la oficina de DIF Estatal, conformado el equipo con la mayoría de la gente que ya estaba en las oficinas, Fuentes de Ordaz se dio cuenta que la mayoría de los programas se cumplían de manera rutinaria, así que decidió hacer la diferencia.

“Cuando platicaba con Quirino, él me decía que las cosas del día se iban a hacer, estuviera yo o no, que lo que tenía que hacer eran las cosas importantes”.

Durante la campaña, Rosy se había encontrado a muchos niños que permanecían cerca de sus padres y preguntando encontró que el autismo era una de las principales preocupaciones de cientos de madres.

“Fue ahí cuando nació la idea de construir un centro de autismo, para poder atender no solo a los niños y niñas de Sinaloa, sino a todas las regiones”.

Buscando recursos para construirlo, Rosy encontró recursos federales para construir un centro de atención para débiles visuales, uno de sus proyectos de mayor impacto en personas con estas características.

Pero nadie nace con los conocimientos, no existen especialistas en hacer centros de autismo o debilidad visual en Sinaloa, así que la presidenta del DIF Sinaloa y su equipo se vieron obligados a visitar varios de estos centros en otros estados y fue ahí donde nació una de sus políticas más respetadas: hacer las cosas bien.

“Fuimos a ver otros centros en otros estados, pero yo lo que veía eran lugares construidos en casas, que poco a poco iban creciendo dentro de edificios que no habían sido construidos para eso y no me gustaba”.

Los nuevos centros médicos de DIF Estatal nacieron bajo la rigurosa política de ser lugares especialmente diseñados para cumplir con su función, desde su planeación hasta su construcción final.

“Yo creo que debemos de respetar la dignidad de las personas y eso comienza dándoles lugares donde se sientan felices, un lugar donde van a recibir atención médica no tiene porque ser feo o improvisado”.

El personal médico ya existía, Sinaloa cuenta con una base de psicólogos y especialistas en todas las áreas, sólo hacían falta los edificios y el equipo necesarios para dar la atención.