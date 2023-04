El concierto Queen Sinfónico, que formó parte del programa de la Primera Temporada 2023m recordó a una de las bandas del rock más queridas a nivel mundial.

Temas como I want it all, A kind of magic, seguido de Flash, Luego llegaron los temas Save me, I want to be free, esta bajo la interpretación del cantante Pablo Juan Martínez, Wi will rock you Love of my life, Another one bits the dust, y Don’t stop me now, cerrando la primera parte de concierto.

La segunda parte incluyó los temas Last Horizon, Somebody to love, Crazy a little thing call love, Radio Ga-Ga, Who wants to live forever, para cerrar el tributo con una de las piezas más esperadas de la noche, Bohemian Rhapsody y We are the champions.