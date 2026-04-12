$!Semana Internacional de la Moto deja derrama de $800 millones y 90% de ocupación en Mazatlán

Después de finalizar los conciertos y actividades que se realizaron durante la Semana Internacional de la Moto 2026, el Gobierno de Mazatlán informó que el evento dejó una derrama económica superior a 800 millones de pesos y una ocupación hotelera por encima del 90 por ciento.
Las autoridades indicaron que Mazatlán volvió a consolidarse como potencia turística gracias a los miles de bikers y visitantes que se dieron cita en la ciudad durante los últimos cinco días, en los cuales la zona turística y avenidas principales se vieron invadidas por los jinetes motorizados.
La edición 30 de la Semana de la Moto reunió a integrantes de motoclubes de todo el país y el extranjero, quienes participaron en diversas actividades que fortalecieron el ambiente turístico y la convivencia, especialmente en puntos como Olas Altas y la Plaza de la Moto en el Centro de Convenciones.
Uno de estos eventos con mayor afluencia fue el magno desfile de la moto por el malecón, el cual reunió a más de 150 mil asistentes, además de contar con la participación de más de 15 mil motociclistas, mismos que comandaron la caravana motorizada y realizaron una demostración de stunt riders.
Asimismo, el Centro de Convenciones fue el Foro Biker principal al albergar conciertos, exhibiciones y múltiples actividades que atrajeron a visitantes de todas las edades. En ese punto se cerró el evento con la presentación de la banda Mägo de Oz, que reunió a más de 15 mil asistentes, poniendo el broche de oro a esta edición.
Ante la significativa derrama económica ya mencionada, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios, expresó que, gracias a la coordinación de los tres niveles de Gobierno, se logró un saldo positivo tanto en la ciudad como en las carreteras; aunque aparecieron por ahí algunas denuncias de robo de motos.
Este domingo se pudo ver cómo los bikers comenzaron su éxodo de la ciudad al terminar sus vacaciones de cinco días, algunos saliendo desde la salida norte por el Paso Superior vehicular México 15 y Pérez Escobosa, mientras que otros lo hicieron al sur por el libramiento Luis Donaldo Colosio.