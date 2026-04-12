$!Semana Internacional de la Moto deja derrama de $800 millones y 90% de ocupación en Mazatlán

Después de finalizar los conciertos y actividades que se realizaron durante la Semana Internacional de la Moto 2026, el Gobierno de Mazatlán informó que el evento dejó una derrama económica superior a 800 millones de pesos y una ocupación hotelera por encima del 90 por ciento. Las autoridades indicaron que Mazatlán volvió a consolidarse como potencia turística gracias a los miles de bikers y visitantes que se dieron cita en la ciudad durante los últimos cinco días, en los cuales la zona turística y avenidas principales se vieron invadidas por los jinetes motorizados.

La edición 30 de la Semana de la Moto reunió a integrantes de motoclubes de todo el país y el extranjero, quienes participaron en diversas actividades que fortalecieron el ambiente turístico y la convivencia, especialmente en puntos como Olas Altas y la Plaza de la Moto en el Centro de Convenciones. Uno de estos eventos con mayor afluencia fue el magno desfile de la moto por el malecón, el cual reunió a más de 150 mil asistentes, además de contar con la participación de más de 15 mil motociclistas, mismos que comandaron la caravana motorizada y realizaron una demostración de stunt riders.

Asimismo, el Centro de Convenciones fue el Foro Biker principal al albergar conciertos, exhibiciones y múltiples actividades que atrajeron a visitantes de todas las edades. En ese punto se cerró el evento con la presentación de la banda Mägo de Oz, que reunió a más de 15 mil asistentes, poniendo el broche de oro a esta edición.





