“Por cuestiones de salud mental tuve que vender la clínica en febrero del 2020 porque ya no podía seguir; después a finales de marzo comienza la pandemia y tampoco fue posible trabajar con pacientes a domicilio, y eso me provocó un shock porque además de que fue difícil desprenderme de un negocio al que le tenía mucho cariño, me quedé sin hacer nada”, explicó.

“Comienzan a pasar los meses y junto con ellos, el encierro empiezan a agobiarme; yo soy una mujer muy activa, siempre buscando qué hacer, además soy madre de dos hijos pequeños, tengo a mi esposo, mi casa, y aunque cuento con él al 100 por ciento, tenía que hacer algo por mi cuenta ya”.

Así surgió lo que la emprendedora llamó “un negocio pandémico”: la venta de sombreros finos y personalizados al que llamó Sui Len Ferrer Store y al que le apostó todo su talento y energía.