A Mazatlán lo dejaron sin recursos, reconoció Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado.

Señaló que dará los 130 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mazatlán solicitará al Gobierno del Estado para el pago del aguinaldo, dado que el Gobierno municipal no cuenta con los recursos para hacerle frente a esta prestación laboral.

A Rocha Moya se le cuestionó sobre cuál será al Municipio que más recursos se les dará para cerrar el año, a lo que respondió que Mazatlán, dado que lo dejaron sin recursos, pero no quiso referirse si fue a la planeación de Luis Guillermo Benítez Torres, cuando fue Alcalde de Mazatlán.





¿Cuál es el Municipio que más le ha pedido dinero?

“No traigo la lista, yo creo que al que más le voy a dar es a Mazatlán, porque lo dejaron sin dinero, es muy probable que sea Mazatlán”.





A pesar de no tener dinero se mantiene al Químico en la Sectur, prácticamente fue él

“Por eso pues, qué quieres que haga con el Químico, déjelo que lo haga la justicia”.





El Gobernador recalcó que él apoyará a los municipios que requieran de apoyo para cerrar el año en cuanto el pago del aguinaldo y otras prestaciones.

“No va haber ningún problema (para el pago de aguinaldo), ellos van hacer su último esfuerzo, y nosotros vamos a apoyarlos... no quiero ningún problema de ingobernabilidad y menos de injusticia con los trabajadores, vamos a pagarles los aguinaldos”, enfatizó.