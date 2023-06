“Hoy se firman las escrituras, hoy antes del mediodía se firman las escrituras de la donación de estas áreas, de las calles y la regularización de estos predios, al firmar las escrituras a partir de ahí nosotros ya programamos este tema con la obra pública, con el servicio público, con lo que tiene que ver con drenaje que no tienen, agua potable no tienen, tienen tomas colectivas, y electrificación, es un cableado que va de casa en casa, de la van pasando”, agregó González Zataráin.

Precisó que no estaban programados recursos para esa zona que incluye sectores como la Invasión San Antonio, que es una de las partes que recorrió, porque no estaban regularizados los terrenos en ese lugar, lo que se esperaba que ocurra a partir de este mismo martes.

“Y qué hay que hacer, pues obviamente nosotros traemos ahí una solvencia ahí de recursos para poder meter los servicios en esta zona, vamos a direccionar un recurso para acá, la próxima semana estaremos trabajando, mañana tengo reunión con el Cabildo precisamente para ver la reconversión de algunos recursos que no se utilizaron y que los vamos a utilizar en zonas como esta”, continuó en entrevista en esa parte que inició como Invasión San Antonio, cerca de donde actualmente se encuentra el estadio de futbol Kraken.

“Por qué no estaban programados esos recursos, porque no estaba regularizado, como muchas que sí las programamos, pero no han logrado la regularización pues entonces vamos a mover ese recurso a donde sí se logró regularizar”, continuó.

“Son varios millones de pesos, van a terminar de ajustar el presupuesto, yo creo que en los días ya tienen ajustado el presupuesto de toda esta zona y obviamente cuánto cuesta todo el proyecto completo de las mil 800 (familias) y a lo mejor, dependiendo de la capacidad, nos vamos a ir por sector, pero aquí el compromiso es atender toda la zona”.

Reiteró que ya que se regularicen los terrenos donde las mil 800 familias fincaron sus casas se va a empezar a introducir por sectores servicios básicos como drenaje y agua potable, así como alumbrado público.

Por lo pronto se empezarán a colocar lámparas en los pocos postes que se tienen en esos sectores recorridos, también se les brindará servicio de recolección de basura tres días a la semana y se acondicionarán las calles con balastre para que en temporada de lluvias la gente pueda salir a tomar el transporte urbano y no se quede sin hacerlo por el fuerte lodo que se hace en ese lugar, dio a conocer.

El Presidente Municipal reconoció que, aunque no tiene el porcentaje, sí es mucho el rezago de servicios públicos que se presenta en colonias de Mazatlán, como en la Invasión San Antonio que tiene 13 años de creada, pero hay otras colonias que tienen 10, 15, 18 años como Presas del Valle donde ya se empezó a trabajar con el notario la escrituración de los predios, igual que en San Antonio, se les dotará de agua potable, drenaje, electrificación.

“Son colonias que han quedado ahí en el rezago, el propósito es que a través de personas gestoras como es Zulema, la maestra Zulema pues empecemos a organizar a la gente para ésto, ella tiene mucho tiempo en ésto, organizando a la gente, a la colonia y obviamente nosotros le damos prioridad a donde hay organización, a donde la gente está participando, es más participativa y eso es lo que andamos haciendo hoy en el recorrido, compromisos, atendiendo de inmediato y haciendo compromisos”, reiteró el Alcalde.

Dio a conocer que los rezagos en servicios públicos están muy dispersos en toda la ciudad como Urías y sus ampliaciones, lo mismo en Valles del Ejido, la zona de las colonias Renato Vega, Felicidad, para el rumbo de Foresta y Pradera, está muy disperso porque el crecimiento ha sido hacia todos los lados.