El Ayuntamiento de Mazatlán busca cumplir con las observaciones por 816 millones de pesos que le hizo la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública del 2020 para que la administración municipal no tenga afectación, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Es el tema de los 816 millones de pesos que están observados desde el 2020, hay un seguimiento que se le está dando para el cumplimiento de que no tenga afectación la administración, independientemente del seguimiento que se está dando por el no cumplimiento de los funcionarios nosotros tenemos que cubrir ciertos procesos para poder dejar claro y no dañen las finanzas del Municipio”, añadió González Zataráin.

Así lo manifestó este viernes en atención a personal de medios de comunicación tras su viaje a la Ciudad de México el jueves para atender este tema de la ASF, entregar algunos informes y ver qué sigue en el procedimiento.

”Lo que sigue es volver a rehacer prácticamente todo, entregar toda esa información del 2020 que a decir verdad se entregó por parte del Municipio, está sellado, recibido y todo, pero hay algunas inconsistencias en cuanto a los tiempos, ellos (la ASF) adjudican que estuvo fuera de tiempo, entonces hay que esperar a que se determine la Auditoría, lo que hay que hacer es entregar todo otra vez por segunda ocasión y esperanzado en que esto lo tomen ya en cuenta y que independientemente de las observaciones ya en lo particular que pueda traer la cuenta, porque puede traer observaciones en lo particular, no quede sin efecto la entrega del monto total que son 816 millones (de pesos)”, reiteró el Alcalde.

”No es que todo esté observado, simple y sencillamente es que el procedimiento de toda la cuenta de los 816 millones se adjudica que no se entregó a tiempo el informe, ...nosotros no podemos ser omisos, independientemente de quien lo haya hecho, cuándo se haya hecho no podemos ser omisos, tenemos que dar cumplimiento para que no afecte en un presente y futuro las finanzas de la administración, de no dar cumplimiento podrá haber observaciones que dañen obviamente la administración”.

Reiteró que lo que se tiene que hacer es entregar toda la documentación correspondiente, no es que se hayan desviado esos recursos.

”Entregar todo y ellos definirán si hay alguna observancia en algún rubro que son 816, si algún monto está observado, pero no el global, no el total, porque el total está entrando como observación por la no entrega de esos informes a tiempo, se dijo que sí, hay una discusión quién tiene la razón si nosotros o ellos, pues yo les doy la razón a ellos porque ellos son los que define, son los jueces, entonces yo no puedo decirles nosotros tenemos la razón y quedarme con ese problema sin solventar”, recalcó el Presidente Municipal.