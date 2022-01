MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reiteró que si el semáforo epidemiológico del Covid-19 está en verde para entonces se haría el Carnaval de Mazatlán 2022; en semáforo amarillo también se pudieran realizar dichas fiestas, dijo, pero con muchas restricciones.

Ante declaraciones realizadas el viernes por el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de que no habrá más prohibiciones ni confinamientos por la pandemia y no se descartan eventos masivos como el Maratón de Culiacán, aunque dejó ambigua la posibilidad de cancelar o realizar el Carnaval de Mazatlán, el Presidente Municipal expresó que no ha tenido la oportunidad de platicar con el mandatario estatal.

“No hemos tenido la oportunidad de platicar, de hecho yo ayer estuve en Culiacán en un evento de la Cumbre del Habitad en un foro regional, pero él salió porque llegó la Secretaria del Trabajo a Culiacán y no hubo chance de platicarlo, pero seguimos en la misma línea, primero hay que bajar el número de infectados, que lleguemos a semáforo verde para pensar en que sí se va hacer el Carnaval”, añadió Benítez Torres en entrevista la mañana de este sábado.

¿Entonces sigue siendo la postura de si está en semáforo verde se haría el Carnaval?, se le preguntó al Alcalde.

“Así es, yo agradezco mucho al Gobernador la visión, porque es la visión del Presidente de México también y yo lo he repetido muchas veces, no es la misma pandemia (esta cuarta ola), sin embargo, nos gustaría que la gente saliera gustosa a disfrutar del Carnaval y eso sería si bajan las condiciones de infectados”, continuó Benítez Torres.

Precisó que es el Consejo Nacional de Salud quien pone el color del Semáforo epidemiológico para las entidades federativas, eso no pone el Estado ni el Municipio.

“Y por eso decía yo que dependerá de ellos porque ellos son los que poden el color del semáforo”, reiteró el Alcalde.

“Estando en verde se realizaría, estando en amarillo se pudiera hacer, pero con muchas restricciones, (como disminuir la afluencia de personas a los eventos), de todo este tipo de restricciones, pero vamos a esperar, falta tiempo todavía, vamos a esperar, queremos que sea para bien”.

El Carnaval de Mazatlán 2022 está contemplado para llevarse a cabo del jueves 24 de febrero al martes 1 de marzo si las condiciones de la cuarta ola de la pandemia del Covid-19 lo permiten.