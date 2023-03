Si no son atendidos por las autoridades municipales, comerciantes de la Avenida Juan Carrasco presentarán un recurso de amparo en contra del carril preferencial al considerarlo como ilegal, manifestó su abogado José Guadalupe Morales Carrillo. “Si es necesario sí, si no nos atienden lo más pronto, que sea mañana (miércoles 15 de marzo), así les dijimos ahorita, esperamos que pongan atención”, añadió Morales Carrillo momentos después de entregar en la oficina de la Presidencia Municipal una solicitud de atención por parte del Secretario de la Presidencia Municipal. “Ayer (lunes) no les importó mucho el cierre, no mandaron a ningún funcionario, las declaraciones que hemos visto es va porque va, o sea, se les va a imponer y punto, qué es eso, es una autoridad impositiva y la gente dice: ni lo elegimos al señor este (al Alcalde sustituto Édgar González Zataráin), o sea, la sociedad está viendo ahorita que no es el Presidente electo, que llega con sus reglas, que no es de aquí de Mazatlán, hay muchos detallitos que la gente comenta”.

Añadió que en lo legal se trabajaría con un amparo y se obtendría una suspensión y la habilitación de nueva cuenta de los estacionamientos que se tenían frente a dichos negocios en la Avenida Juan Carrasco. El pasado lunes un grupo de comerciantes bloqueó las avenidas Juan Carrasco y Gutiérrez Nájera, en protesta contra la implementación del carril preferencial en las avenidas Ejército Mexicano y Juan Carrasco, entre las avenidas Insurgentes y Gutiérrez Nájera. La mañana de este martes el abogado Morales Carrillo, junto con un grupo de comerciantes, acudió a la Presidencia Municipal para entregar una solicitud para que al menos el Secretario de la Presidencia los atendiera. “Ahorita estuvimos aquí el Presidencia, solicitamos que el Secretario nos atendiera, dejamos una petición ahí para que a más tardar mañana nos reciba y hacerle el planteamientos, nosotros creemos que la obligación, que ya se está dando ahorita, dice el Alcalde no es obligatorio (actualmente el carril preferencial), pero ya están los tránsitos levantando carros, multando (a quienes estacionan sus vehículos en ese carril) y los comerciantes en este caso, los afectados, donde no existen cajones para estacionamiento”, reiteró. “Hay una zona de Multicinemas (de avenida Rotarismo y General Pesqueira) a la Gutiérrez Nájera que nadie tiene cajón para estacionarse, entonces son los más afectados, hacia atrás, hacia el Seguro Social muchos comercios tienen espacio para estacionamiento, hay zonas donde no se necesitan por donde está el Colegio Remington, donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde está Bancomer, pero los comerciantes en lo individual, ellos que tienen muchos años trabajando y viviendo de ese negocio, varias generaciones incluso, ahorita ya están algunos cerrando”, informó. Precisó que en ese espacio están ubicados unos 70 establecimientos comerciales y por lo menos 6 ya cerraron, ya se cambiaron de lugar, pusieron avisos de que ya están trabajando en otro lado, lógicamente que la gente que ya no los ubica se va a comprar a otros negocios. “El tema es (i) legal porque no existe una ley que el Municipio puede imponer, una ley que fue aprobada en el 2018 (Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa), pero no existe el Reglamento que se debió haber derivado de ahí para que a su vez el Municipio actualizara su Ley Municipal de Tránsito, entonces están actuando ilegal, el amparo con eso se les quita”, reiteró Morales Carrillo. Dio a conocer que si este miércoles los atienden funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán les pedirán que sean conscientes, que consideren la situación de ese espacio donde sí se tiene la necesidad urgente de que los comerciantes sigan vendiendo sus productos y que en todo caso cuando implementen reglas de vialidad sea haciendo mejores vialidades no nada más delimitando. Se pedirá que los clientes de los comercios ubicados en la Avenida Juan Carrasco, entre las avenidas Rotarismo y Gutiérrez Nájera, sigan estacionando sus vehículos frente a esos estacionamientos, donde llegaban, compraban y se iban. “Ahorita llegas y te están ‘cazando’ para levantar el carro que se estacione ahí, de no acceder (el Ayuntamiento) nos vamos al amparo, definitivamente sé que lo lograríamos, el amparo en tres días yo tengo una orden para que ellos puedan estacionarse, el amparo es contra la ilegalidad porque no existe un Reglamento aplicable, una Ley sí, pero un Reglamento que se necesita para la aplicación y menos la municipal, un reglamento actualizado”, continuó. Morales Carrillo expresó que los comerciantes que van a ampararse son unos 70 y ven una autoridad insensible porque para implementar dicho carril no preguntaron, no socializaron, nada más dijeron que iba ser una prueba y esa prueba no ha existido porque lo hicieron obligatorio y ya están poniendo multas por parte de personal de la Policía de Tránsito Municipal.