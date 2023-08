Ya terminó la etapa en el proceso para demostrar que su firma es falsificada en el caso del contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting cuando era Secretario del Ayuntamiento en la administración del ex Presidente Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, aseguró el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

”Ya concluyó una etapa, la etapa de comprobar que la firma es falsificada, ahora falta de ahí para adelante quiénes resulten responsables de ese actuar, quiénes lo hicieron, hay ahí una investigación abierta”, añadió.

”Yo no señalé a nadie (como presunto responsable), simplemente se dan datos de dónde puede provenir porque quiénes manipularon ese documento y hasta ahí, es que como está en investigación o puedo decir (de quién sospecha), (es gente que) ya no está en el Ayuntamiento”, añadió.

Como se informó públicamente en su momento, por dicho contrato por adjudicación directa la Comuna pagó un anticipo de 60 millones de pesos, y al rescindirlo, demandó a la empresa para solicitar la devolución de ese recurso.

El jueves 17 de agosto a Benítez Torres se le formuló ante la autoridad judicial la acusación de presuntamente haber comprado de manera irregular las 2 mil 139 lámparas en mención por haberse hecho por adjudicación directa cuando el monto rebasaba los límites para ello, además de la compra de 198 luminarias más a por 34.9 millones de pesos a la misma empresa Azteca Lighting.

Por ambos contratos también se acusa al ex Tesorero Municipal Jesús Javier Alarcón Lizárraga, en tanto que al ex Oficial Mayor, Javier Lira González, al ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura y el ex director Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio se les acusa en el contrato de la adquisición de las 198 lámparas citadas.

Al respecto, el actual Alcalde de Mazatlán dijo que esta formulación de acusación que se le hace a Benítez Torres y a ex funcionarios municipales es parte del proceso que se les sigue por los dos contratos en mención y él en su momento acudió a dar sus testimonios.

”Testimonios de cuál fue la participación de cada uno de los miembros del Comité (de Adquisiciones), de dónde se derivó esa adquisición, cuáles son nuestras opiniones al proyecto de adquisición, entonces todos esos temas nosotros abonamos, muchos, porque en algunos casos nos llamaron y en otros casos acudimos, varía, entonces fuimos a aportar nuestras posturas”, continuó González Zataráin.

”Yo no lo puedo acusar tal cual así, obviamente sí pusimos denuncia ante el procedimiento, recuerden que yo se los dije: ante el Órgano Interno y en aquel entonces ante la Fiscalía (General del Estado) estando él de Alcalde y estando yo de Secretario del Ayuntamiento yo lo hice, yo tengo los documentos, pues obviamente eso es lo que ha valido para que este tema también camine”.

No hagas cosas buenas que parezcan malas: Alcalde

González Zataráin también manifestó que se contempla implementar el Plan Municipal Anticorrupción como lo propone la Contraloría Ciudadana de Mazatlán y el combate a la corrupción se realiza todos los días en la Comuna.

”Van a surgir más cosas que pronto se van a dar cuenta, que algunas son corrupción y otras son malos procedimientos y que hay que corregir esos procedimientos y que se pueden tomar como eso, como temas de corrupción, por esto está el dicho de que no hagas cosas buenas que parezcan malas porque efectivamente los usos y costumbres de muchos procedimientos, los usos y costumbres que derivan de muchas administraciones ya hoy en día no caben”, recalcó en la entrevista.

”Entonces vamos con la inercia, los estamos detectando y estamos replanteando cómo hacer los nuevos esquemas, hay muchos, pero uno de ellos por ejemplo es el tema de los trabajadores que tienen algunos complementos o algunas prestaciones que requieren ser modificadas así como se modificó lo de los regidores que tenían una observancia y que la modificamos, bueno, también ahí con los trabajadores hay ese tipo de cosas que vamos a tener que poner a discusión en los próximos días y replantearnos esos esquemas de cómo esos trabajadores de recibir ese concepto, cambiar los conceptos”.

También recordó que anteriormente se usaban despachos para recuperar el Impuesto al Valor Agregado, pero la ley ya cambió hace casi dos años y da la opción a que los municipios lo hagan directamente y en el caso de Mazatlán está haciendo directamente esa recuperación del IVA.